Germania: nella Spd aumenta la pressione su Scholz

- Aumenta nel Partito socialdemocratico tedesco (Spd) la pressione sul cancelliere Olaf Scholz, esponente della stessa formazione, a fronte della crescita nei sondaggi dei nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd). In particolare, diversi membri della Spd chiedono al capo del governo federale un cambiamento in senso restrittivo della politica sull'immigrazione e una migliore comunicazione. Intervistato dal quotidiano "Der Tagesspiegel", il deputato socialdemocratico al Bundestag Axel Schaefer ha dichiarato che "dobbiamo diventare più coraggiosi nel limitare l'immigrazione e accettare il conflitto con i Verdi", contrari alla stretta nelle politiche migratorie: "Ne sono assolutamente sicuro: Olaf Scholz può farcela", ha aggiunto Schaefer, esponente della sinistra della Spd secondo cui il cancelliere potrebbe fermare in questo modo l'ascesa di Afd. (segue) (Geb)