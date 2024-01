Germania: nella Spd aumenta la pressione su Scholz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ha osservato che, con una campagna per difendere la democrazia dai nazionalconservatori, i socialdemocratici potrebbero tornare ad essere la principale forza politica in Germania alle prossime elezioni per il rinnovo del Bundestag, in programma nel 2025. Durante un'intervista rilasciata a "Der Tagesspiegel" il presidente della Spd del Baden-Wuerttemberg, Andreas Stoch ha sottolineato che "il cancelliere ha ora una responsabilità speciale". Scholz deve, infatti, impegnarsi per "un maggiore dialogo sociale" prima che il suo governo assuma le decisioni. Secondo Stoch, il capo dell'esecutivo federale dovrebbe "guardare un po' di più nel suo cuore e spiegare meglio" queste deliberazioni. (Geb)