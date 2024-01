Roma: notte di fuoco nella baraccopoli a Ostia, 20 persone portate in salvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte di fuoco in via degli Aliscafi, nei pressi del civico 4 all’Idroscalo di Ostia dove, sono andate a fuoco alcune baracche. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 3 portando in salvo circa 20 persone che abitavano le strutture di fortuna. Due persone sono state trasportate presso l’Ospedale Grassi per lievi ustioni o principi di intossicazione da fumi. La situazione, al momento, è in via di risoluzione con le operazioni di smassamento e raffreddamento dei materiali. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, la polizia di Stato ed il Funzionario di servizio VF. Attivata anche il servizio di emergenza abitativa per 4 persone. Sarebbero almeno due le baracche andate distrutte. (Rer)