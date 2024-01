Taiwan: elezioni, Vietnam segue politica “Cina unica” ma ritiene importante stabilità Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam segue la politica “Una sola Cina”. Lo ha ribadito oggi la portavoce del ministero degli Esteri vietnamita, Phạm Thu Hang, rispondendo a una domanda sulle elezioni che si sono svolte a Taiwan il 13 gennaio. Il Vietnam, ha aggiunto la portavoce, mantiene relazioni non governative con Taiwan, rispetta il principio di non intervento negli affari interni di altri Paesi e ritiene che la pace, la stabilità e la cooperazione nello Stretto di Taiwan siano importanti per la regione e per il mondo.(Fim)