Roma: controlli ai "canapa shop", sequestrati 70 chili di sostanza

- Sono circa 70 i chili di canapa indiana sequestrati durante i controlli interforze agli esercizi commerciali denominati “Canapa shop” di Roma e provincia. Una operazione effettuata su sollecitazione della prefettura e posta in essere, nell’ultimo trimestre 2023, dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri e dalla guardia di finanza e dalla direzione per il Lazio e l’Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di verificare la conformità, rispetto ai dettami normativi vigenti, dei prodotti posti in vendita ai consumatori finali a base di Canapa Sativa L. – Hemp. Su circa trenta esercizi controllati venticinque commercializzavano prodotti senza avere la corretta autorizzazione al confezionamento e, inoltre, le etichette apposte non avevano i requisiti minimi previsti dalla legge. Per questo sono state comminate sanzioni amministrative per circa ventisette mila euro. In un caso è stata contestata la coltivazione abusiva di quarantaquattro piante di canapa, presenti all’interno del negozio, con relativa denuncia. Negli esercizi sottoposti a verifica in totale sono stati sequestrati 70 chili di canapa sativa L. – Hemp in quanto l’etichettatura non era conforme. (segue) (Rer)