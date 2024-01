Roma: controlli ai "canapa shop", sequestrati 70 chili di sostanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia, vista l’etichettatura insufficiente, nell’ottica di garantire la massima sicurezza ai consumatori, ha proceduto al campionamento della merce messa in vendita, per lo più infiorescenze, le cui analisi chimiche, condotte dal laboratorio chimico dell’Adm di Roma, hanno rilevato la presenza di sostanze chimiche presenti nella tabella degli stupefacenti, superiori ai limiti consentiti e, per tale motivazione, sono stati denunciati, 8 persone. Inoltre in sei esercizi erano in vendita prodotti liquidi da inalazione senza il previsto contrassegno di legittimazione, che prevede la dicitura “Monopolio Fiscale”, pertanto, infatti, è stato contestato, dall’Agenzia, il reato di contrabbando con la comminazione di sanzioni per diecimila euro, è stato disposto il sequestro dei prodotti ed è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per cinque giorni. (Rer)