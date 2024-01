© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONERiunione del Consiglio regionale della Campania per l’esame della delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 203 dell’8 gennaio 2024 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026. Proposta integrativa al Consiglio”, del “Regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della Regione e degli enti locali”. All’ordine del giorno anche numerose mozioni. Sede Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale is. F13 - Napoli (dalle ore 15 alle 19).VARIEAl via la tre giorni di Tuttohotel, fiera dell'innovazione nell'ospitalità mediterranea: dell'accoglienza alberghiera all'extra alberghiera. Mostra d'Oltremare (padiglione 10) - Napoli (ore 10.30).Visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere con il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, l'associazione Nessuno tocchi Caino ed il Dipartimento Carceri del Movimento forense. Alle ore 13.30 conferenza stampa all'esterno del carcere. Casa circondariale Francesco Uccella - Santa Maria Capua Vetere (ore 10.30).Conferenza stampa sulla firma dell'accordo commerciale tra l'Unione Industriali Napoli, attraverso la sua Sezione Filiera Alimentare, e Pac 2000A. Con il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, il presidente della Sezione Filiera Alimentare di Unione Industriali Napoli, Gaetano Torrente e il direttore commerciale e marketing del canale Ipermercati PAC 2000A Conad, Simone Cicognola. Unione Industriali in piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 11.30).(Ren)