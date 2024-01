Tunisia-Cina: ministro Esteri Wang a Tunisi per una visita ufficiale di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, è arrivato ieri sera a Tunisi per una visita ufficiale di tre giorni in occasione del 60esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Wang è stato ricevuto dall'omologo tunisino, Nabil Ammar, secondo quanto riferito dall’emittente tunisina “Mosaique Fm”. Cina e Tunisia hanno assistito a una crescita "solida e costante" dei legami bilaterali nonostante i cambiamenti nel panorama internazionale, ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, nel messaggio di congratulazioni inviato all'omologo tunisino, Kais Saied, in occasione dell'anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra i rispettivi Paesi. Xi ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, dicendosi pronto a considerare l'anniversario come un nuovo punto di partenza per "rinnovare la tradizionale amicizia" tra i due Paesi e compiere nuovi progressi. La missione di Wang Yi era stata annunciata nei giorni scorsi da una nota della diplomazia di Tunisi, a margine di un incontro tra Ammar e l'ambasciatore di Cina a Tunisi, Wan Li. (Tut)