Nato: Regno Unito schiererà 20 mila militari nelle esercitazioni Steadfast Defender

- Il Regno Unito invierà 20 mila militari in una delle più grandi esercitazioni militari della Nato dai tempi della Guerra fredda. È quanto dovrebbe annunciare oggi il ministro alla Difesa britannico, Grant Shapps. Il personale dell'esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sarà schierato nell'esercitazione Steadfast Defender, che coinvolge 31 nazioni, nel tentativo di fornire "una rassicurazione vitale contro la minaccia" del presidente russo Vladimir Putin. Tale esercitazione preparerà l'invasione di uno Stato membro da parte di qualsiasi aggressore, anche se le principali minacce prese in considerazione provengono dalla Russia e da gruppi di terroristi. Shapps illustrerà inoltre la sua visione su come il Regno Unito respingerà le potenziali minacce provenienti dall'estero. Come riporta l'emittente televisiva "Sky News", si prevede che il ministro dica: "Siamo in una nuova era e dobbiamo essere pronti a scoraggiare i nostri nemici, pronti a guidare i nostri alleati e pronti a difendere la nostra nazione, ogni volta che arriva la chiamata". (Rel)