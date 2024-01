Cina-Danimarca: Xi si congratula con re Frederik X, pronti a rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, si è congratulato con Frederik X per la proclamazione a re di Danimarca dopo l’abdicazione della madre, la regina Margrethe. Dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, 74 anni fa, Cina e Danimarca hanno compiuto “enormi progressi”: la cooperazione è stata “fruttuosa” in vari campi e “l’amicizia tra i due Paesi si è progressivamente rafforzata”, ha scritto Xi nel suo messaggio. “Attribuisco grande importanza allo sviluppo delle relazioni e sono pronto a lavorare con Sua Maestà Frederik X per innalzare il partenariato strategico a nuovi livelli”, ha concluso il presidente cinese. (Cip)