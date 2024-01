Guatemala: il nuovo presidente Arevalo s'insedia con sette ore di ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo, si è insediato ufficialmente insieme alla vice presidente, Karen Herrera. Dopo ore di ritardo, la nomina a presidente del Paese è avvenuta a mezzanotte (le 7 del mattino in Italia). “Con questo governo è tempo che il Guatemala cambi”, ha dichiarato il presidente dopo la cerimonia, aggiungendo che “non verrà permessa la corruzione all’interno delle istituzioni”. Nel discorso di insediamento ha indicato le quattro priorità del suo governo: ambiente, salute, istruzione e sviluppo. Il sociologo di 64 anni avrebbe dovuto assumere l'incarico alle 16, le 23 in Italia, ma il primo dei momenti istituzionali - la proclamazione dei deputati e l'apertura del Congresso – ha subito un vistoso ritardo. A bloccare l’avvio dei lavori è stata l'ennesima conseguenza di una battaglia legale e istituzionale in corso da mesi, nata dalle denunce della procura circa presunte frodi consumate dal presidente eletto, dal suo partito - il Movimento Semilla -, e dal Tribunale supremo elettorale. (segue) (Mec)