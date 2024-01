Taiwan: Singapore si congratula con Lai, relazioni proseguiranno nel rispetto della “Cina unica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore accoglie con favore la riuscita delle elezioni a Taiwan, si congratula con William Lai e il suo partito per la vittoria e continuerà a far crescere la sua relazione con Taiwan e il popolo taiwanese, “un’amicizia stretta e di lunga data”, sulla base della politica “Una sola Cina”. Lo si legge in una nota pubblicata dal ministero degli Esteri singaporiano in seguito alle elezioni a Taiwan. Singapore, prosegue la nota, sostiene lo sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto, a beneficio di entrambe le parti e della stabilità e prosperità della regione.(Fim)