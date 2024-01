Mar Rosso: ministro Difesa Regno Unito, aperti a ulteriori attacchi contro Houthi se necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Regno Unito è aperto a ulteriori attacchi contro i ribelli Houthi in Yemen se saranno necessari. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, che ha accusato i ribelli sciiti filoiraniani di "delinquenza" nel Mar Rosso. Intervistato dall'emittente televisiva "Sky News", Shapps ha detto che il governo non ha pianificato un'escalation delle azioni militari dopo gli attacchi di giovedì notte da parte di Usa e Regno Unito contro le basi degli Houthi in Yemen, ma ha insistito che Londra "monitorerà la situazione con molta attenzione". "La nostra intenzione non è quella di andare in Yemen o qualcosa del genere, ma semplicemente di inviare un messaggio molto chiaro e inequivocabile agli Houthi sostenuti dall'Iran che il loro comportamento nel Mar Rosso è assolutamente inaccettabile", ha aggiunto Shapps, che ha poi concluso affermando che stanno “aspettando di vedere cosa succede". (Rel)