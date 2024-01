Imprese: Nextchem (Maire) selezionata per un grant agreement in innovation fund Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- MyRemono, la controllata di Nextchem dedicata alla depolimerizzazione della plastica, è stata preselezionata per la fase preparatoria del grant agreement "Innovation Fund 3rd call for Small Scale projects". Lo annuncia Maire in una nota. L’Innovation Fund è uno dei maggiori programmi di finanziamento al mondo per la realizzazione di progetti innovativi nel campo delle tecnologie pulite. Il progetto selezionato riguarda lo scale-up industriale della tecnologia modulare NXRe PMMA di MyRemono, attraverso l'implementazione di un impianto unico nel suo genere con una capacità di lavorazione fino a circa 5.000 tonnellate all'anno. Sviluppata insieme a Biorenova, si tratta di una tecnologia all’avanguardia di depolimerizzazione della plastica che, attraverso un processo di riciclo chimico continuo, recupera monomeri (elementi costitutivi della catena del valore della plastica) con livelli di purezza elevatissimi dai rifiuti plastici selezionati, in particolare dal polimetilmetacrilato (PMMA). Il progetto intende aumentare il tasso di riciclo dei rifiuti e scarti di PMMA nell'Ue e ridurre la dipendenza dalle materie prime fossili per la produzione di questi intermedi, abbracciando un modello completamente circolare. Tra le 72 domande presentate al Fondo europeo per l'innovazione, 17 progetti su piccola scala sono stati selezionati per la fase preparatoria dell'accordo di sovvenzione, comprendendo un'ampia gamma di settori energetici e industriali. La candidatura di MyRemono è l'unico progetto italiano selezionato relativo al settore chimico. La conclusione dell'accordo di sovvenzione è prevista per il secondo trimestre del 2024. Inoltre, MyRemono sta proseguendo con il rinnovamento degli impianti di laboratorio e semi-industriali. Una volta completati, i nuovi impianti pilota consentiranno di espandere le attività di R&S relative alla depolimerizzazione chimica di altre materie plastiche a valore aggiunto. "Dopo l’acquisizione della tecnologia NXRe PMMA, questo riconoscimento conferma la visione strategica e le competenze di Nextchem nello sviluppo e industrializzazione di tecnologie innovative, in particolare nel segmento del riciclo chimico della plastica”, ha commentato Alessandro Bernini. (Com)