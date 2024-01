Germania: Bartsch (La Sinistra), la fissazione con Afd è sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "fissazione" per il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) e per il presidente della sua sezione in Turingia, Bjoern Hoecke, è "sbagliata". È quanto dichiarato da Dietmar Bartsch, deputato dei post-comunisti di La Sinistra al Bundestag, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. Allo stesso tempo, Bartsch ha esortato i connazionali a firmare la petizione per la revoca dei diritti fondamentali a Hoecke. Pubblicata sul sito web "Campact.de", l'iniziativa mira a "fermare il fascista" alla guida di Afd in Turingia, chiedendo al governo tedesco di presentare alla Corte costituzionale federale (Bverfg) una richiesta di decadenza dei suoi diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione della Germania. A oggi, la petizione ha oltre 660 mila firmatari, tra cui manca Bartsch che ha bollato come "sbagliata la fissazione permanente per AfD e Hoecke". Per legge, soltanto il Bundestag, il governo federale o l'esecutivo di un Land possono presentare al Bverfg una richiesta di privazione dei diritti fondamentali, con la cittadinanza che a tal fine ha soltanto un potere di iniziativa. (segue) (Geb)