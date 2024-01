Germania: Bartsch (La Sinistra), la fissazione con Afd è sbagliata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Costituzione tedesca, possono essere revocati i diritti fondamentali di rilevanza politica, come le libertà di espressione, di stampa e di riunione. Inoltre, un cittadino tedesco può essere privato del diritto di voto e della facoltà di ricoprire incarichi pubblici. Finora sono pervenute al Bverfg quattro richieste di revoca dei diritti fondamentali, tutte respinte. All'opposizione al Bundestag come La Sinistra, Afd è classificata dal 2011 quale sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Per lo stesso servizio, Hoecke è un accertato esponente della destra radicale. (Geb)