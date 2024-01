Cina-Svizzera: premier Li, pronti a rafforzare cooperazione a tutto campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta ad approfondire la cooperazione a tutto tondo con la Svizzera. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Qiang, durante un incontro avuto ieri con la presidente della Confederazione svizzera, Viola Amherd, sul treno Zurigo-Berna. Il premier si è soffermato sulla “lunga storia di amichevole cooperazione” che lega i due Paesi, intravedendo nel 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche, che cadrà l’anno prossimo, un’occasione per rafforzare ulteriormente gli scambi. Parte del colloquio tra Li e Amherd è stato dedicato all’innovazione scientifica e tecnologica, allo sviluppo verde, al turismo culturale e agli sport invernali. Il primo ministro della Cina è in Svizzera per partecipare al Forum economico mondiale al via oggi a Davos. (Cip)