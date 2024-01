Cina: inviato speciale di Xi da oggi in viaggio in Uganda, Algeria, Camerun e Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liu Guozhong, vicepremier e inviato speciale del presidente della Cina Xi Jinping, visiterà Uganda, Algeria, Camerun e Tanzania da oggi al 24 gennaio. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Pechino. In Uganda, Liu parteciperà al 19mo summit del Movimento dei Paesi non allineati e al terzo Summit del Sud del Gruppo dei 77 (G77). Il Movimento dei Paesi non allineati è un gruppo di 120 Stati, più altri 17 Paesi osservatori, che si considerano non allineati con, o contro, le principali potenze mondiali. Rappresenta oltre due terzi di tutti gli Stati del mondo e dal 2019 il suo segretario generale è Ilham Aliyev, presidente dell'Azerbaigian. Il Summit del Sud è invece il principale organo decisionale del G77, un'organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite formata da 134 Paesi, prevalentemente in via di sviluppo. (Cip)