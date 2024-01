Taiwan: ministro Esteri Cina, Taiwan “non è mai stata né sarà mai una nazione sovrana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato delle elezioni presidenziali a Taiwan non cambia il fatto che esiste "un'unica Cina al mondo" e che l’isola ne fa parte. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante la conferenza stampa tenuta ieri, 14 gennaio, con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, al Cairo. “Taiwan non è mai stata una nazione sovrana. Non è stato così in passato e non lo sarà mai in futuro”, ha sottolineato il titolare della diplomazia cinese, secondo cui la causa dell’indipendenza è ad “un punto morto”. “Riteniamo che la comunità internazionale continuerà a sostenere la giusta causa del popolo cinese, che si oppone alle attività separatiste che puntano all’indipendenza di Taiwan e lotta per la riunificazione nazionale basata sul principio della Cina unica”, ha concluso. (Cip)