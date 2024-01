Romania: proseguono le proteste di autotrasportatori e agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori romeni, dopo che i colloqui di ieri presso il ministero delle Finanze si sono conclusi senza alcun risultato. Tra le richieste di chi protesta ci sono un tetto alle assicurazioni auto obbligatorie fino a mille euro, un'imposta di solo l'un per cento sul fatturato e la riduzione dei tempi di attesa alla dogana. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Agerpres". Tra le soluzioni ai disagi creati dalle proteste, da mettere in pratica nei prossimi 30 giorni, sono state proposte la creazione di corsie speciali ai valichi di confine e nel porto di Costanza, destinate ai soli camion provenienti dagli Stati membri dell'Ue, e la regolamentazione dell'applicazione di multe per la mancanza di vignette autostradali qualora il tempo trascorso in attesa al valico di frontiera superi la loro validità. Inoltre, in caso di superamento del carico dei camion, le autorità hanno approvato la proposta di sanzionare solo il fornitore e il destinatario. La Romania è alle prese con il sesto giorno consecutivo di proteste e di disagi al traffico a causa dell’ingombro provocato da camion e trattori. (Rob)