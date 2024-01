Corea del Nord: test balistico, Seul rivolge avvertimento a Pyongyang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra d'artiglieria eseguita dalle forze nordcoreane sembra essere una risposta alle esercitazioni combinate che le forze sudcoreane e statunitensi hanno effettuato nei giorni precedenti in prossimità del confine tra le due Coree. L’Esercito della Corea del Sud ha infatti intrapreso all'inizio di gennaio esercitazioni d’artiglieria a fuoco vivo e manovre di unità corazzate, per rafforzare ulteriormente la preparazione al combattimento in vista di possibili provocazioni da parte della Corea del Nord. L’esercitazione si è svolta in aree vicine al confine tra le due Coree, e ha coinvolto tra le altre la Divisione di fanteria meccanizzata della Capitale e la Seconda divisione di risposta rapida, oltre a sistemi d’arma come i semoventi d’artiglieria K9 e i carri armati K2. All’esercitazione hanno preso parte inoltre elicotteri d’attacco Apache, che hanno simulato missioni di supporto alle forze di terra e di attacco al suolo. (segue) (Git)