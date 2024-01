Ucraina: "Bloomberg", Zelensky incontrerà l'ad di JpMorgan a margine del forum di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha in programma questa settimana un incontro con l'amministratore delegato di JpMorgan Chase & Co., Jamie Dimon. Lo riferisce l'agenzia di informazione economica "Bloomberg", secondo cui Zelensky e Dimon avranno un colloquio a margine dell'annuale incontro del World Economic Forum (Wef) a Davos, in Svizzera. Il presidente ucraino tenterà di sfruttare l'annuale convegno per consolidare il sostegno economico e militare dell'Occidente a Kiev: come ricorda "Bloomberg", ad oggi circa 100 miliardi di dollari di aiuti destinati all'Ucraina sono bloccati a Washington e Bruxelles, in un contesto di crescente preoccupazione per l'andamento del conflitto tra l'Ucraina e la Russia. (Was)