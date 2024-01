Georgia: Fitch conferma rating BB con outlook positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating della Georgia a livello BB con outlook positivo. Lo riferisce l'agenzia di rating in un comunicato. "Il rating è sostenuto dalla forte governance della Georgia e dalla performance economica rispetto a 'BB', dalle sue credibili politiche macroeconomiche e fiscali sottostanti, dai livelli moderati di debito pubblico e dal settore bancario stabile", si legge nella nota. L’agenzia rileva che questi fattori sono bilanciati dall’elevato "tasso di dollarizzazione" e dagli insufficienti flussi di cassa dall’estero rispetto ad altri Paesi comparabili alla Georgia, fattori determinati dall’elevato debito estero netto e da una posizione patrimoniale internazionale negativa, nonché dai rischi di politica estera. Le prospettive positive riflettono la continua e forte crescita economica, un marcato rallentamento dell’inflazione e a una maggiore fiducia nella sostenibilità dei grandi afflussi di migranti e capitali a partire dal 2022, che hanno sostenuto la crescita economica. L’agenzia prevede che la crescita del Pil del Paese caucasico sarà del 5 per cento nel 2024 e del 5,1 per cento nel 2025. (Res)