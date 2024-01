Maldive: Muizzu fissa al 15 marzo il termine per il ritiro del contingente militare indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, ha annunciato che il termine per il ritiro del contingente militare indiano di stanza nel Paese insulare è stato fissato al 15 marzo. L'annuncio odierno giunge all'indomani del primo incontro delle delegazioni dei due Paesi incaricate di stabilire i termini del ritiro. Riassumendo ai giornalisti l'incontro di ieri del gruppo bilaterale, Abdulla Nazim Ibrahim, segretario delle politiche pubbliche nell'ufficio del Presidente, ha detto che Muizzu ha chiesto formalmente all'India di ritirare il suo personale militare dalle Maldive entro il 15 marzo. "Il personale militare indiano non può rimanere nelle Maldive. Questa è la politica del Presidente Dr. Mohamed Muizzu e di questa amministrazione", ha dichiarato Ibrahim, secondo quanto riportato da "Sun Online". Sabato Muizzu aveva indicato che dal primo marzo gli elicotteri e l'aereo Dornier regalati dall'India alle Maldive non sarebbero più stati utilizzati per trasportare i malati e i feriti tra i vari atolli del Paese. La maggior parte del personale militare indiano stazionato nella nazione insulare è incaricata di servire e operare quei velivoli. Dopo il suo ritorno da una visita di Stato di cinque giorni in Cina, la scorsa settimana, Muizzu aveva dichiarato: "Un'ambulanza aerea inizierà sperabilmente a volare il primo marzo per trasportare pazienti in emergenza medica. Non un elicottero, non un Dornier. Il nostro aereo Dash 8 (maldiviano) sta già venendo allestito per questo compito". (segue) (Inn)