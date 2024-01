Maldive: Muizzu fissa al 15 marzo il termine per il ritiro del contingente militare indiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del governo maldiviano giunge in un contesto di rapido deterioramento delle relazioni tra Mali e Nuova Delhi, coinciso con l'insediamento del presidente Muizzu, eletto lo scorso settembre. Il ministero degli Esteri dell’India ha convocato l'8 gennaio l’ambasciatore delle Maldive a Nuova Delhi, Ibrahim Shaheeb, per esprimere preoccupazione per i commenti anti-indiani di alcuni membri del governo maldiviano. A sua volta l’ambasciatore dell’India a Malé, Munu Mahawar, è stato convocato dal ministero degli Esteri maldiviano. Precedentemente l’ambasciata dell’India aveva trasmesso la disapprovazione di Nuova Delhi al ministero degli Esteri maldiviano. La controversia, in evidenza sulla stampa indiana, è nata all'inizio di questo mese, quando alcuni politici maldiviani, inclusi esponenti del governo, hanno reagito a una serie di post pubblicati sul social network X dal primo ministro Narendra Modi dopo una visita nelle Laccadive, Territorio dell’Unione indiana, per descriverne le meraviglie. (segue) (Inn)