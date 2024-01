Maldive: Muizzu fissa al 15 marzo il termine per il ritiro del contingente militare indiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono ancora incantato dalla straordinaria bellezza delle sue isole e dall’incredibile calore della sua gente”, ha scritto il premier dopo aver visitato Agatti, Bangaram e Kavaratti, pubblicando una serie di fotografie, quasi uno spot per l’arcipelago. “Per coloro che desiderano abbracciare l’avventuriero che è in loro, le Laccadive devono essere nelle loro liste. Durante il mio soggiorno ho provato anche lo snorkeling: che esperienza esaltante!”: così Modi si è rivolto agli sportivi, corredando il suggerimento con immagini che lo ritraggono in tenuta da sub. D’altra parte, “oltre alla bellezza paesaggistica, anche la tranquillità delle Laccadive è affascinante”, ha fatto presente il premier. “Quelle passeggiate mattutine lungo le spiagge incontaminate erano momenti di pura felicità”, ha confessato, mostrandosi seduto in perfetta solitudine su una spiaggia di sabbia candida davanti a un mare turchese. “Le Laccadive non sono solo un gruppo di isole; sono un'eredità senza tempo di tradizioni e una testimonianza dello spirito della sua gente. La mia visita è stata un arricchente viaggio di apprendimento e crescita”, ha chiosato Modi, sostenendo di puntare, attraverso la creazione di infrastrutture (ne ha inaugurate alcune durante la trasferta), a uno “sviluppo potenziato” che protegga la cultura locale. (segue) (Inn)