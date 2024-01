Maldive: Muizzu fissa al 15 marzo il termine per il ritiro del contingente militare indiano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La promozione da parte di Modi, quasi in veste di testimonial, delle Laccadive come destinazione turistica, magari in grado di competere proprio con le Maldive, ha ricevuto reazioni negative da parte di alcuni esponenti del governo maldiviano. In particolare, Mariyam Shiuna, viceministra del ministero della Gioventù, dell’informazione e dell’arte, in un post poi cancellato, ha definito Modi “un pagliaccio” e “un burattino di Israele” e lanciato l’hashtag “VisitMaldives”. È stata sospesa, insieme ad altri due viceministri dello stesso ministero, Malsha Shareef e Abdulla Mahzoom Majid. Diversi parlamentari maldiviani, inoltre, hanno usato toni razzisti, sostenendo ad esempio che i turisti fuggirebbero dalle Laccadive “a causa dell’odore”. La deputata Eva Abdulla si è scusata oggi per gli insulti rivolti da suoi colleghi e ha esortato il governo a scusarsi formalmente con il popolo indiano. (segue) (Inn)