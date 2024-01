Maldive: Muizzu fissa al 15 marzo il termine per il ritiro del contingente militare indiano (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A loro volta molte celebrità indiane hanno esortato i connazionali a preferire mete nazionali invece di andare in vacanza nelle Maldive. L’amministratore delegato della compagnia di prenotazioni turistiche indiana EaseMyTrip, Nishant Pitti, in segno di “solidarietà” col suo Paese ha annunciato la sospensione delle prenotazioni dei voli per le Maldive, promuovendo invece le Laccadive, anche se la connettività aerea dei due arcipelaghi non è paragonabile. Il turismo è la voce più importante dell’economia delle Maldive e i visitatori provenienti dall’India sono i più numerosi: secondo i dati del ministero del Turismo maldiviano, l’anno scorso su 1,8 milioni arrivati, 209.198 provenivano dall’India, 209.146 dalla Russia e 187.118 dalla Cina. (Inn)