Cina-Egitto: Wang Yi, investiremo nello sviluppo del partenariato strategico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina ed Egitto hanno convenuto di sviluppare ulteriormente il partenariato strategico globale e di sostenersi a vicenda sulle questioni di reciproco interesse. È quanto emerso al termine del colloquio tenuto al Cairo ieri, 14 gennaio, dai ministri degli Esteri dei due Paesi, il cinese Wang Yi e l’egiziano Sameh Shoukry. Nella conferenza stampa congiunta al termine del colloquio, Wang ha definito “proficuo” lo scambio con Shoukry, con il quale è stato raggiunto “un ampio consenso”. Cina ed Egitto continueranno ad approfondire la fiducia reciproca e a cooperare nei settori della cultura, della formazione e dell’istruzione. Come rappresentante degli Stati arabi, dell’Africa, dei Paesi islamici, delle nazioni in via di sviluppo e delle economie emergenti, l’Egitto è per la Cina un partner di dialogo anche nelle questioni afferenti la cooperazione Sud-Sud, ha spiegato Wang. Oltre a cooperare con Il Cairo per promuovere “una globalizzazione economica inclusiva”, la Cina è pronta a rafforzare la cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e ad espandere la cooperazione nel campo delle nuove energie, dell’aerospazio, dell’intelligenza artificiale, dell’assistenza sanitaria e dell’economia digitale. Parte del colloquio è stata dedicata alla guerra tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, nonché alla sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. (Cip)