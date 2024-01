Usa: presidenziali, metà dei sostenitori di Haley in Iowa voterebbe Biden al posto di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi la metà degli elettori repubblicani che sostengono la candidatura alla Casa Bianca della ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley voterebbe in favore del presidente in carica Joe Biden, esponente del Partito democratico, se dovesse scegliere tra quest'ultimo e l'ex presidente repubblicano Donald Trump. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato dell'emittente televisiva "Nbc News", di "Des Moines Register" e della società demoscopica Mediacom alla vigilia delle primarie repubblicane in programma oggi nello Stato Usa dell'Iowa. Il sondaggio, effettuato da 7 al 12 gennaio scorsi, ha coinvolto 705 elettori repubblicani nello Stato. Il 71 per cento degli intervistati ha dichiarato di voler sostenere Trump alle elezioni presidenziali del prossimo novembre, mentre l'11 per cento ha dichiarato che voterebbe per Biden, se dovesse scegliere tra quest'ultimo e l'ex presidente. Se si restringe il campo ai soli sostenitori di Haley, che come Trump è candidata alle primarie del Partito repubblicano, la percentuale di elettori disposti a sostenere Biden sale però al 43 per cento: una dimostrazione del fatto che Haley "sta consolidando il voto anti-Trump", secondo l'emittente "Nbc". Il 74 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che Trump possa vincere le prossime elezioni presidenziali a dispetto dei suoi problemi giudiziari, mentre il 23 per cento ritiene tale prospettiva "quasi impossibile". (Was)