Germania: farmacisti indagati per vendita illegale di medicinale contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi farmacisti sono indagati in Germania per aver venduto illegalmente il Paxlovid, medicinale contro il Covid prodotto dal gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. È quanto emerge da un'inchiesta dell'emittente radiotelevisiva “Ard” e del quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Nel febbraio del 2022, il governo tedesco ha acquistato da Pfizer un milione di confezioni di Paxlovid e le ha immesse gratuitamente a disposizione delle farmacie per rifornire i pazienti affetti dal coronavirus. Come riferisce “Ard”, all'inizio del 2023, il ministero della Salute ha scoperto che le farmacie ordinavano “quantità enormi di Paxlovid, alcune apparentemente più di mille confezioni”. Il dicastero era quindi convinto che, dietro gli ordini, vi fossero attività illegali. Secondo un farmacista di Berlino, Max Wilke, “non potrebbero esserci così tanti pazienti che desiderano il Paxlovid in un'unica farmacia”. Il ministero della Salute ha denunciato di diverse farmacie con ordini ingenti del medicinale, sospettandole che lo avessero venduto in maniera illegale. “Nella maggior parte dei casi, le indagini sono ancora in corso”. Gli investigatori affermano che ancora “non vi è traccia di dove sia finito” il Paxlovid. Parte delle confezioni potrebbe essere stata venduta a “soggetti non identificabili all'estero”. (segue) (Geb)