Germania: farmacisti indagati per vendita illegale di medicinale contro il Covid (2)

- Inoltre, è difficile chiarire se il farmaco pagato dallo Stato sia stato rivenduti in modo illegale o semplicemente eliminato dopo la data di scadenza, come sostengono alcuni farmacisti. Il governo tedesco ha versato a Pfizer circa 650 euro per confezione di Paxlovid, spendendo in totale circa 650 milioni di euro. Da oggi, il gruppo avvierà la vendita diretta del farmaco in Germania. Ciò significa che saranno le assicurazioni sanitarie tedesche a pagare il medicinale e non più l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. Secondo il gruppo assicurativo Aok, il Paxlovid costerà ora 1.149,19 euro a confezione. Dopo essere stati contagiati dal Covid-19, hanno assunto il farmaco sia Scholz sia i suoi ministri delle Finanze e della Salute, Christian Lindner e Karl Lauterbach. (Geb)