Guatemala: tensioni al Parlamento, insediamento presidente eletto in forte ritardo

- Sono già tre le ore di ritardo nella cerimonia di insediamento di Bernardo Arevalo come nuovo presidente del Guatemala. Il sociologo di 64 anni, come vuole la Costituzione, avrebbe dovuto assumere l'incarico alle 16, le 23 in Italia, ma il primo dei momenti istituzionali - la proclamazione dei deputati e l'apertura del Congresso - soffre un vistoso ritardo. Alcuni costituzionalisti, peraltro, denunciano un "vuoto" di potere, dal momento che Alejandro Giammatei, presidente uscente, ha di fatto finito il mandato alle 16. Sull'avvio dei lavori grava infatti l'ennesima conseguenza di una battaglia legale e istituzionale che va avanti da mesi, nata sulle denunce della procura circa presunte frodi consumate dal presidente eletto, dal suo partito - il Movimento Semilla -, e il tribunale supremo elettorale. Il partito Semilla, su cui in attesa della sentenza di merito grava una sospensione cautelare, non può insediare il suo gruppo parlamentare e i deputati eletti si stanno iscrivendo come indipendenti. Un passaggio che però rende difficile la nomina della dirigenza dell'Aula. (segue) (Mec)