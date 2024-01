Giappone: terremoto, Kishida annuncia nuovi stanziamenti da fondo di riserva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato ieri che il governo stanzierà ulteriori 100 miliardi di yen (690 milioni di dollari) dai fondi di riserva del bilancio 2023 entro la fine di gennaio, per migliorare le condizioni di vita delle vittime del violentissimo terremoto che ha colpito il Giappone centrale il giorno di Capodanno. Kishida ha dato l'annuncio durante una visita alle aree devastate dal terremoto che ha colpito soprattutto la prefettura di Ishikawa, e in particolare la penisola di Noto. Il pacchetto di emergenza comprenderà misure come la fornitura di alloggi temporanei per i terremotati e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dal terremoto di magnitudo 7,6. Il pacchetto includerà anche misure per il trattamento dei rifiuti causati dal disastro e per aiutare a ricostruire settori come l'agricoltura, la pesca e il turismo. (segue) (Git)