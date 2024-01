Usa: leader Congresso presentano piano per scongiurare arresto attività governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Congresso federale degli Stati Uniti hanno presentato un piano in due fasi per scongiurare il rischio di un parziale arresto delle attività governative che potrebbe scattare questa settimana, tramite una nuova misura provvisoria che rinvierebbe la scadenza per il rifinanziamento al mese di marzo, assicurando più tempo ai legislatori per proseguire i negoziati sulla spesa. Il provvedimento presentato ieri sera dal presidente repubblicano della Camera, Mike Johnson, e dal leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, garantirebbe il finanziamento di alcune divisioni del governo federale fino al primo marzo, mentre per altre agenzie il piano provvisorio assicurerebbe fondi sino all'8 marzo. Se approvata, quella presentata ieri da Johnson e Schumer sarebbe la terza misura provvisoria di rifinanziamento, nota come "continuing resolution" ("risoluzione continuativa") adottata dal Congresso federale sin dallo scorso settembre, quando sono scaduti gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio del 2023. Per evitare uno "shutdown" parziale del governo federale, il piano presentato ieri dovrà essere approvato da Camera e Senato entro il 19 gennaio. (Was)