Imprese: condizionamento, Daikin accelera sforzi per conseguire primato sul mercato Usa

- Daikin Industries sta accelerando gli sforzi tesi a conseguire il primato del mercato dei condizionatori d'aria negli Stati Uniti, sfruttando la sua competenza nella tecnologia di risparmio energetico per incrementare la redditività. A dicembre, Daikin ha avviato la produzione di refrigeratori ad acqua ("chillers") in un nuovo impianto nello stato di San Luis Potosi, in Messico. I chillers raffreddano grandi quantità di acqua a circa 7 gradi centigradi, che può poi essere pompata attraverso grandi edifici per raffreddare gli ambienti. Soluzioni di questo tipo, chiamate sistemi di condizionamento dell'aria applicati, sono comunemente utilizzate negli Stati Uniti, con aziende locali come Trane Technologies e Johnson Controls che dominano il settore da tempo. Tuttavia, Daikin ha ampliato la sua presenza dagli anni 2000 attraverso una serie di acquisizioni e ha recentemente vinto contratti per il condizionamento di centri dati, dove l'efficienza energetica è fondamentale. Aumentare la redditività è un'altra sfida dell'azienda giapponese negli Stati Uniti. (segue) (Git)