Imprese: condizionamento, Daikin accelera sforzi per conseguire primato sul mercato Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del condizionamento d'aria di Daikin ha registrato un fatturato di 1.330 miliardi di yen (circa 9,1 miliardi di dollari) nelle Americhe per l'anno fiscale terminato a marzo 2023, più del doppio rispetto a Giappone, Cina ed Europa. Tuttavia, si ritiene che il margine di profitto operativo nelle Americhe sia stato nell'ordine del 6 per cento, rispetto all'8,9 per cento dell'intero settore del condizionamento d'aria, proprio a causa dei ristretti margini di guadagno dei sistemi di condizionamento applicati. Trane, di contro, ha registrato un margine operativo di circa il 15 per cento nel 2022. I rivali di Daikin negli Stati Uniti stanno ottenendo margini consistenti grazie alla manutenzione di sistemi di condizionamento venduti in precedenza. Il nuovo impianto in Messico fa parte dell'impegno di Daikin per aumentare la redditività dei suoi sistemi di condizionamento dell'aria applicati. L'azienda mira anche a espandere il suo settore di condizionatori d'aria residenziali, con l'obiettivo di un margine di profitto settoriale del 10 per cento nelle Americhe entro l'anno fiscale 2025. Con un numero crescente di consumatori che adottano inverter e altre tecnologie di risparmio energetico, in cui Daikin ha un vantaggio, il margine di profitto di Daikin per i condizionatori d'aria residenziali negli Stati Uniti è salito a circa il 9 per cento. (Git)