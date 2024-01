Corea del Nord: Usa preoccupati per visita ministra Esteri Choe in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati dal progressivo rafforzamento delle relazioni tra Russia e Corea del Nord. In una nota scritta diffusa ieri, il dipartimento di Stato Usa ha affermato che il rafforzamento della cooperazione tra Mosca e Pyongyang è una tendenza che dovrebbe destare preoccupazione in chiunque abbia a cuore la pace e la stabilità nella Penisola coreana, e la tenuta del regime di non proliferazione nucleare. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha annunciato nel fine settimana che il ministro degli Esteri Sergej Lavrov avrà un incontro con una delegazione nordcoreana a Mosca questa settimana. I media nordcoreani hanno confermato che la ministra degli Esteri del Paese, Choe Son-hui, si recherà in visita in Russia da oggi a mercoledì 17 gennaio. (Was)