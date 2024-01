Vietnam: segretario Partito comunista Trong partecipa a sessione Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, ha partecipato oggi a una sessione dell'Assemblea nazionale, dopo settimane segnate da indiscrezioni riguardo suoi presunti problemi di salute. Quella del 79enne Trong è la prima apparizione pubblica dal 26 dicembre scorso. All'inizio di questo mese, Trong aveva annullato incontri con leader in visita come il presidente indonesiano Joko Widodo e il primo ministro del Laos Sonexay Siphandone. Trong è alla guida del Partito comunista vietnamita dal 2011. L'Assemblea nazionale del Paese si è riunita per discutere riforme bancarie e fondiarie. (Fim)