Usa: presidenziali, nuovo record di consensi per Trump in vista delle primarie in Iowa

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, gode del sostegno del 69 per cento degli elettori che intendono partecipare alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio nazionale dell'emittente televisiva "Cbs News" e della società demoscopica YouGov, che attribuisce all'ex inquilino della Casa Bianca un nuovo record positivo di consensi proprio alla vigilia dell'avvio delle primarie repubblicane, in programma oggi nello Stato dell'Iowa. Il sondaggio attribuisce al governatore della Florida Ron DeSantis il 14 per cento dei consensi tra gli elettori repubblicani, mentre il sostegno all'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley si è attestato al 12 per cento. Trump ha visitato l'Iowa proprio ieri, incontrando i suoi sostenitori e i volontari della sua campagna elettorale. Proprio ieri, l'ex presidente ha incassato l'appoggio del governatore del North Dakota, Doug Burgum, e del senatore Marco Rubio. (Was)