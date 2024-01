Business news: Colombia, l’inflazione nel 2023 scesa al 9,28 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 l’inflazione in Colombia è scesa a dicembre al 9,28 per cento su base annuale, in calo di 3,84 punti percentuali rispetto al 2022. Lo riferisce il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane). Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,45 per cento, a un ritmo inferiore rispetto all'1,26 per cento del dicembre 2022. La Colombia aveva chiuso il 2022 con un'inflazione al 13,2 per cento. “Questo dato dimostra che l’aumento del salario minimo è stata una buona misura”, ha detto il ministro delle Finanze, Ricardo Bonilla Gonzalez. Quest'ultimo ha inoltre menzionato i costi dell’elettricità e gli eventi climatici legati al fenomeno meteorologico El Nino tra i fattori che potrebbero influire di più sull’inflazione. Secondo il Dane, il rallentamento della crescita dei prezzi è dovuto soprattutto ai settori come alloggi, acqua, elettricità, gas e trasporti. In alcuni comparti, invece, l’inflazione a fine 2023 si è mantenuta al di sopra del dato generale, come per i trasporti (15,42 per cento) e gli alcolici e i tabacchi (11,95 per cento). (Mec)