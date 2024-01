Business news: presidente Messico, riforme su salario e pensioni entro fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato che prima della fine del suo mandato interverrà sulle pensioni e sul salario minimo. Lo ha annunciato a Veracruz durante la commemorazione del 117 anniversario dei martiri del Rio Blanco, la protesta operaia del 1907 repressa dall’allora presidente Porfiro Diaz. Lopez Obrador ha promesso di modificare la “controriforma” delle pensioni firmata da Ernesto Zedillo (presidente dal 1994 al 2000). “Riformeremo la legge sulle pensioni perché è ingiusto che dopo trent’anni di lavoro una persona riceva metà dello stipendio o anche meno”. In merito al salario, ha annunciato che prima della scadenza del mandato il suo governo proporrà una riforma dell’articolo 123 della Costituzione, per far sì che il salario minimo non sia mai al di sotto dell’inflazione. (Mec)