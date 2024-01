Guatemala: tensioni al Parlamento, insediamento presidente eletto in forte ritardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo una volta composta la situazione in Parlamento potrà prendere il via il giuramento di Arevalo, con l'avvio ufficiale del suo mandato. "I deputati ganno la responsabilità di rispettare la volontà espressa alle urne. Si sta cercando di violare la democrazia con illegalità piccolezze e abusi di potere. Il popola guatemalteco e la comunità internazionale sta osservando". ha scritto Arevalo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. I capi delle delegazioni internazionali riunite a Città del Guatemala, hanno firmato un documento congiunto lanciando un "appello al Parlamento" perché "compia il mandato costituzionale consegnando nel giorno di oggi il potere, come vuole la Costituzione, ad Arevalo e alla vice presidente eletta, Karin Herrera". (Mec)