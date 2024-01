Giappone: terremoto, Kishida annuncia nuovi stanziamenti da fondo di riserva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, il governo del primo ministro Kishida ha approvato lo stanziamento di 4,74 miliardi di yen dai fondi di riserva del bilancio 2023 per finanziare misure di primo soccorso, comprese quelle volte ad aiutare i residenti colpiti a far fronte alle basse temperature nella regione. Il bilancio del terremoto è stato aggiornato nel fine settimana a 221 vittime. Kishida ha dichiarato ai giornalisti che il governo prevede di raddoppiare i fondi di riserva previsti nella legge di bilancio per il 2024, che inizierà ad aprile, dagli attuali 500 miliardi di yen a mille miliardi di yen. Ieri Kishida ha ispezionato la situazione nella prefettura di Ishikawa da un elicottero, e ha visitato i centri di evacuazione a Wajima e Suzu, le aree più gravemente danneggiate dal terremoto. Il premier ha espresso gratitudine e incoraggiamento al personale delle Forze di Autodifesa impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso durante la sua visita ad una base a Wajima. (Git)