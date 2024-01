Guerra: Papa, si fa più larga per vendere o provare nuove armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le guerre “tante volte si fanno più larghe per vendere le armi o provare le armi nuove e la gente che muore è il prezzo che si paga”. Lo ha detto Papa Francesco, ospite della trasmissione “Che tempo che fa”, sul canale Nove. “I fabbricanti di armi sono fabbricanti di morti e il Signore è loro vicino per portali a un cambio di vita, lui non si stanca di perdonare - ha aggiunto il Pontefice -. Il perdono è per tutti. Dio non si stanca mai di perdonare e lui perdona tutto, ma siamo noi a stancarci di chiedere perdono e l’incapacità di chiederlo è una cosa molto brutta. I fabbricanti di armi sono fabbricanti di morti e il Signore è loro vicino per portali a un cambio di vita, lui non si stanca di perdonare”. (Rin)