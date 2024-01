© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda parte dell’anno “è nei piani un viaggio in Argentina, dove la situazione attuale mi preoccupa”. E' quanto ha annunciato Papa Francesco, ospite della trasmissione “Che tempo che fa”, sul canale Nove. “La gente sta soffrendo tanto, è un momento difficile. Ad agosto dovrò andare in Polinesia e dopo, se si può fare, andrò in Argentina. Io voglio andarci”, ha concluso il Pontefice.(Rin)