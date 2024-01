© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi chiedo di pregare per me perché io vada sempre avanti e non fallisca nel mio dovere". Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell'intervista rilasciata alla trasmissione “Che tempo che fa”, sul canale Nove. "Vi ringrazio per averci guardati e per essere vicini", ha concluso il Pontefice.(Rin)