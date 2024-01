Business news: nel 2023 inflazione Brasile al +4,62 per cento su anno, rispettati limiti obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha chiuso il 2023 con un'inflazione del 4,62 per cento, livello entro l'obiettivo fissato per l'anno, del 4,75 per cento, in base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale brasiliana. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge). Il livello su base annua è il più basso dal 2020, l'ultima volta in cui l'inflazione annuale è rimasta entro l'obiettivo. A dicembre i prezzi al consumatore sono aumentati dello 0,56 per cento su mese, il sesto incremento consecutivo. L'impatto principale all'indice è stato causato dal settore dei trasporti, che ha registrato un avanzo del 7,14 per cento su base annua, trainato principalmente dalla benzina, che ha avuto un incremento del 12,09 per cento. Il secondo settore che ha influito di più sull'indice è stato quello dell'alimentazione (+1,03 per cento), proporzionando un equilibrio al tasso d'inflazione annuale. (Brs)