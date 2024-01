Business news: Cile, presentato progetto per il primo cavo sottomarino in fibra ottica tra il Sud America e l'Asia e l'Oceania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha presentato il progetto Humboldt Cable, il primo cavo sottomarino in fibra ottica tra il Sud America e l'Asia e l'Oceania. Lo rende noto un comunicato del governo cileno. "Questo cavo consolida la posizione del Cile come centro dell'attività digitale in Sud America, aprendo opportunità per nuove industrie, posti di lavoro e migliori condizioni di lavoro e di vita per migliaia di persone", ha affermato Boric. Si tratta di una collaborazione pubblico-privata tra lo Stato del Cile attraverso la società pubblica Desarrollo pais e Google, che genererà connettività diretta tra il Sud America e l'Asia-Pacifico, aumenterà la resilienza delle reti di telecomunicazioni internazionali che collegano il Cile con il mondo e "consoliderà il nostro Paese come Hub digitale, oltre ad attrarre nuovi investimenti nell'economia digitale", si legge nella nota. (Abu)