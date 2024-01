Business news: Venezuela-Colombia, da gennaio a ottobre 2023 scambi commerciali in crescita del'8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio a ottobre del 2023, gli scambi commerciali tra Venezuela e Colombia hanno totalizzato un valore di 641,8 milioni di dollari, in crescita dell'8 per cento su anno. Lo rende noto la Camera de integracion economica venezolano-colombiana (Cavecol). Nei primi dieci mesi dello scorso anno, il Venezuela ha esportato merci per 109,7 milioni di dollari (+38,3 per cento su anno), realizzando vendite soprattutto nei concimi, prodotti di chimica organica, combustibili, oli e alluminio. Le esportazione della Colombia hanno invece fruttato 532 milioni di dollari (+3,7 per cento su anno). A febbraio scorso, celebrando la riapertura dei rapporti politici d Colombia e Venezuela, i presidenti Gustavo Petro e Nicolas Maduro firmarono un accordo per arrivare a scambi annuali bilaterali del valore di 1,8 miliardi all'anno. (Vec)